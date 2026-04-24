２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭弱のドル高・円安となっている。



米国との対話に前向きとみられていたイランのガリバフ国会議長が戦闘終結に向けた交渉担当から退くと伝えられたほか、「イスラエルのヨイス・カツ国防相はイランとの戦争を再開する準備を終え、米国の承認を待っていることを明らかにした」と報じられており、第２回和平協議が実現するかどうかは不透明。原油価格が高止まりするなか、「有事のドル買い」や日本の貿易収支悪化を懸念した円売りが出やすく、ドル円相場は午後０時３０分ごろに１５９円８４銭をつける場面があった。ただ、片山さつき財務相が閣議後会見で「為替の投機的な動きには断固として強い措置が取れる」と述べたことから上値に対しては慎重姿勢で、１６０円に接近するとドル買い・円売りの動きが鈍った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８６円６４銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS