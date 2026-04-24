南米U-17選手権準V後に過激発言「W杯では奴らの尻を…」U-17アルゼンチン代表DFがチーム公式Xで謝罪
アルゼンチン代表の公式X(@Argentina)は23日、南米U-17選手権決勝の敗戦後に不適切発言をしたU-17アルゼンチン代表DFフリオ・コリア(ボカ)の謝罪映像を公開した。
19日に行われた南米U-17選手権決勝では3大会ぶりの優勝を狙うアルゼンチンと、16大会ぶりの南米制覇を目指すコロンビアが激突。コロンビアが4-0と大差をつけて優勝を果たした。そうした一戦の直後、コリアはフラッシュインタビューで大敗のショックを隠しきれず「僕らに足りないものはなかった。U-17ワールドカップでは奴らを倒していつものように尻をめちゃくちゃにしてやる」と過激な発言でリベンジを誓っていた。
コリアの発言が両国で大きな話題になるなか、『ダブル・アマリージャ』などのアルゼンチンメディアによるとディエゴ・プラセンテ監督は不適切な発言との見解を示したという。その上で「若い選手はあのような敗戦の後、感情の起伏が激しい。そこで我々大人が彼らを支えなければならない」と寄り添う姿勢も示し、精神的な成長に期待したようだ。
するとチームの公式Xは23日、「フリオ・コリアが決勝での事案を受けて公に謝罪」と綴りながら1本の動画を投稿した。映像ではコリアが神妙な面持ちでカメラの前に立ち、「コロンビアの選手、スタッフ、チーム、コロンビア国民、南米サッカー連盟、現地で応援してくれたサポーターに謝罪したい」と詫びていた。
コリアは続けて「あのような発言をするつもりはなかったが、サッカーのことで(負けて)とても腹が立っていた。コロンビアは見事に我々に勝利したし素晴らしいチーム。心から謝罪したい」とコメント。SNS上では謝罪を受け入れるコロンビアファンの投稿も出てきている。
19日に行われた南米U-17選手権決勝では3大会ぶりの優勝を狙うアルゼンチンと、16大会ぶりの南米制覇を目指すコロンビアが激突。コロンビアが4-0と大差をつけて優勝を果たした。そうした一戦の直後、コリアはフラッシュインタビューで大敗のショックを隠しきれず「僕らに足りないものはなかった。U-17ワールドカップでは奴らを倒していつものように尻をめちゃくちゃにしてやる」と過激な発言でリベンジを誓っていた。
するとチームの公式Xは23日、「フリオ・コリアが決勝での事案を受けて公に謝罪」と綴りながら1本の動画を投稿した。映像ではコリアが神妙な面持ちでカメラの前に立ち、「コロンビアの選手、スタッフ、チーム、コロンビア国民、南米サッカー連盟、現地で応援してくれたサポーターに謝罪したい」と詫びていた。
コリアは続けて「あのような発言をするつもりはなかったが、サッカーのことで(負けて)とても腹が立っていた。コロンビアは見事に我々に勝利したし素晴らしいチーム。心から謝罪したい」とコメント。SNS上では謝罪を受け入れるコロンビアファンの投稿も出てきている。