のん、“やばすぎなバンド”の結成を報告「今日のリハも、私は大興奮」

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のんが、4月23日にアメーバオフィシャルブログを更新し、新バンドを結成したことを報告。豪華メンバーとの集合ショットが反響を呼んでいる。

■バンド名は“のん＆The tears of knight”

「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。

ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに、階段に腰掛けたクールな集合ショットとともに、バンド名が“のん＆The tears of knight”だと明かした。

さらに「今日のリハも、私は大興奮」とリハーサルの様子を振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけた。

個性溢れる面々が並ぶ姿が印象的で、新バンドへの期待が高まる内容にファンからは

「雰囲気あるねえ」

「会場でお待ちしてます」

「初演奏かんばってね」

「のん＆The tears of knightの目力が効いたのんちゃん美しい」

「カッコ良い」

などの声が寄せられている。

■関連リンク

のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「今年もARABAKI」

https://ameblo.jp/non-official/entry-12963945266.html

『ARABAKI ROCK FEST.26』公式サイト

https://arabaki.com/

のん OFFICIAL SITE

https://nondesu.jp/