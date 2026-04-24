のん、“やばすぎなバンド”の結成を報告「今日のリハも、私は大興奮」
のんが、4月23日にアメーバオフィシャルブログを更新し、新バンドを結成したことを報告。豪華メンバーとの集合ショットが反響を呼んでいる。
■バンド名は“のん＆The tears of knight”
「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのんは「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告。
ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とともに、階段に腰掛けたクールな集合ショットとともに、バンド名が“のん＆The tears of knight”だと明かした。
さらに「今日のリハも、私は大興奮」とリハーサルの様子を振り返り、「日本ではアラバキで初演奏です。来てね」と呼びかけた。
個性溢れる面々が並ぶ姿が印象的で、新バンドへの期待が高まる内容にファンからは
「雰囲気あるねえ」
「会場でお待ちしてます」
「初演奏かんばってね」
「のん＆The tears of knightの目力が効いたのんちゃん美しい」
「カッコ良い」
などの声が寄せられている。
■関連リンク
のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「今年もARABAKI」
https://ameblo.jp/non-official/entry-12963945266.html
『ARABAKI ROCK FEST.26』公式サイト
https://arabaki.com/
のん OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/