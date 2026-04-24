川岸工業 <5921> [東証Ｓ] が4月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)を従来予想の6億円→5.8億円(前年同期は10.8億円)に2.7％下方修正し、減益率が44.9％減→46.4％減に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の11.5億円(前期は21.4億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第２四半期（中間期）の業績予想につきましては、売上高は大型工事の完成を計上した結果、前回公表しました業績予想を上回る見通しであります。また、各段階の利益につきましては、概ね前回公表しました業績予想通りとなる見通しであります。 なお、通期業績予想につきましては、2025年11月14日に公表いたしました2026年９月期通期業績予想を据え置くことといたします。 なお、本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づいており、不確実な要素を含んでおります。また、実際の業績等は業績の変化等により、上記の業績予想値と異なる場合があります