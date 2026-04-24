明星工業 <1976> [東証Ｐ] が4月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の69億円→82.5億円(前の期は112億円)に19.6％上方修正し、減益率が38.6％減→26.6％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の37.7億円→51.2億円(前年同期は69.7億円)に35.7％増額し、減益率が45.9％減→26.5％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の連結及び個別の業績につきましては、売上高はほぼ前回発表通りの計上となる見込みです。各利益項目につきましては、下期より工事採算性が改善し、上期に発生していた人件費負担の増加等のコスト増要因を吸収できたことから、連結・個別ともに前回発表と比べ増加する見込みです。