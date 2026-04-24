ETF売買代金ランキング＝24日大引け
24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 195442 -33.0 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ 20385 -45.7 3759
３. <1321> 野村日経平均 14594 -60.4 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル 14440 -31.4 70380
５. <1360> 日経ベア２ 9820 -49.5 92.2
６. <1579> 日経ブル２ 9388 -29.5 637.6
７. <2644> ＧＸ半導日株 7124 27.3 3700
８. <1671> ＷＴＩ原油 5407 -15.6 5230
９. <1540> 純金信託 5357 -25.8 22370
10. <1306> 野村東証指数 3729 -56.6 393.7
11. <1542> 純銀信託 3578 -27.6 35040
12. <200A> 野村日半導 3423 -24.4 3795
13. <1545> 野村ナスＨ無 3014 4.3 43500
14. <2243> ＧＸ半導体 2781 58.6 3900
15. <1330> 上場日経平均 2395 -53.9 62520
16. <1568> ＴＰＸブル 2388 -70.3 841.2
17. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2226 -13.0 3980
18. <1398> ＳＭＤリート 1728 4.0 1970.0
19. <1358> 上場日経２倍 1717 -48.7 112550
20. <1329> ｉＳ日経 1679 -72.8 6211
21. <1489> 日経高配５０ 1484 -42.5 3084
22. <2036> 金先物Ｗブル 1443 -16.6 193100
23. <2038> 原油先Ｗブル 1296 -19.3 2728
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1238 -56.4 384.8
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1228 -11.8 2058.5
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 -66.7 62200
27. <1459> 楽天Ｗベア 1168 -61.6 152
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1166 0.3 64230
29. <314A> ｉＳゴールド 1096 -28.4 353.8
30. <1346> ＭＸ２２５ 1084 -79.6 62040
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1039 -56.2 133.1
32. <1615> 野村東証銀行 1015 -60.8 599.3
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 831 -44.9 2361
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 776 -61.3 3633
35. <1326> ＳＰＤＲ 765 -31.1 68520
36. <1655> ｉＳ米国株 729 -49.6 819.2
37. <1328> 野村金連動 629 -20.3 17670
38. <1699> 野村原油 627 -72.5 621.4
39. <563A> ＧＸＮデカバ 550 -62.7 1020
40. <1571> 日経インバ 524 -86.1 340
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 513 -34.7 32720
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 449 -42.7 9374
43. <2559> ＭＸ全世界株 409 -47.1 28120
44. <1308> 上場東証指数 396 -77.6 3889
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金 378 -12.9 1943
46. <513A> ＧＸ防衛日株 374 -9.9 943
47. <2244> ＧＸＵテック 373 -57.9 3275
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 345 109.1 1964
49. <2841> ｉＦＥナ百有 339 154.9 1560
50. <2039> 原油先物ベア 334 -41.6 512
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 195442 -33.0 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ 20385 -45.7 3759
３. <1321> 野村日経平均 14594 -60.4 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル 14440 -31.4 70380
５. <1360> 日経ベア２ 9820 -49.5 92.2
６. <1579> 日経ブル２ 9388 -29.5 637.6
７. <2644> ＧＸ半導日株 7124 27.3 3700
８. <1671> ＷＴＩ原油 5407 -15.6 5230
９. <1540> 純金信託 5357 -25.8 22370
10. <1306> 野村東証指数 3729 -56.6 393.7
11. <1542> 純銀信託 3578 -27.6 35040
12. <200A> 野村日半導 3423 -24.4 3795
13. <1545> 野村ナスＨ無 3014 4.3 43500
14. <2243> ＧＸ半導体 2781 58.6 3900
15. <1330> 上場日経平均 2395 -53.9 62520
16. <1568> ＴＰＸブル 2388 -70.3 841.2
17. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2226 -13.0 3980
18. <1398> ＳＭＤリート 1728 4.0 1970.0
19. <1358> 上場日経２倍 1717 -48.7 112550
20. <1329> ｉＳ日経 1679 -72.8 6211
21. <1489> 日経高配５０ 1484 -42.5 3084
22. <2036> 金先物Ｗブル 1443 -16.6 193100
23. <2038> 原油先Ｗブル 1296 -19.3 2728
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1238 -56.4 384.8
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1228 -11.8 2058.5
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 -66.7 62200
27. <1459> 楽天Ｗベア 1168 -61.6 152
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1166 0.3 64230
29. <314A> ｉＳゴールド 1096 -28.4 353.8
30. <1346> ＭＸ２２５ 1084 -79.6 62040
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1039 -56.2 133.1
32. <1615> 野村東証銀行 1015 -60.8 599.3
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 831 -44.9 2361
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 776 -61.3 3633
35. <1326> ＳＰＤＲ 765 -31.1 68520
36. <1655> ｉＳ米国株 729 -49.6 819.2
37. <1328> 野村金連動 629 -20.3 17670
38. <1699> 野村原油 627 -72.5 621.4
39. <563A> ＧＸＮデカバ 550 -62.7 1020
40. <1571> 日経インバ 524 -86.1 340
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 513 -34.7 32720
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 449 -42.7 9374
43. <2559> ＭＸ全世界株 409 -47.1 28120
44. <1308> 上場東証指数 396 -77.6 3889
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金 378 -12.9 1943
46. <513A> ＧＸ防衛日株 374 -9.9 943
47. <2244> ＧＸＵテック 373 -57.9 3275
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 345 109.1 1964
49. <2841> ｉＦＥナ百有 339 154.9 1560
50. <2039> 原油先物ベア 334 -41.6 512
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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