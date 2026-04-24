　24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　195442　　 -33.0　　　 59020
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20385　　 -45.7　　　　3759
３. <1321> 野村日経平均　　 14594　　 -60.4　　　 62390
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14440　　 -31.4　　　 70380
５. <1360> 日経ベア２　　　　9820　　 -49.5　　　　92.2
６. <1579> 日経ブル２　　　　9388　　 -29.5　　　 637.6
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　7124　　　27.3　　　　3700
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5407　　 -15.6　　　　5230
９. <1540> 純金信託　　　　　5357　　 -25.8　　　 22370
10. <1306> 野村東証指数　　　3729　　 -56.6　　　 393.7
11. <1542> 純銀信託　　　　　3578　　 -27.6　　　 35040
12. <200A> 野村日半導　　　　3423　　 -24.4　　　　3795
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　3014　　　 4.3　　　 43500
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　2781　　　58.6　　　　3900
15. <1330> 上場日経平均　　　2395　　 -53.9　　　 62520
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2388　　 -70.3　　　 841.2
17. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2226　　 -13.0　　　　3980
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1728　　　 4.0　　　1970.0
19. <1358> 上場日経２倍　　　1717　　 -48.7　　　112550
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　1679　　 -72.8　　　　6211
21. <1489> 日経高配５０　　　1484　　 -42.5　　　　3084
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1443　　 -16.6　　　193100
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　1296　　 -19.3　　　　2728
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1238　　 -56.4　　　 384.8
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1228　　 -11.8　　　2058.5
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　1218　　 -66.7　　　 62200
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1168　　 -61.6　　　　 152
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1166　　　 0.3　　　 64230
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1096　　 -28.4　　　 353.8
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　1084　　 -79.6　　　 62040
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1039　　 -56.2　　　 133.1
32. <1615> 野村東証銀行　　　1015　　 -60.8　　　 599.3
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 831　　 -44.9　　　　2361
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 776　　 -61.3　　　　3633
35. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 765　　 -31.1　　　 68520
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 729　　 -49.6　　　 819.2
37. <1328> 野村金連動　　　　 629　　 -20.3　　　 17670
38. <1699> 野村原油　　　　　 627　　 -72.5　　　 621.4
39. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 550　　 -62.7　　　　1020
40. <1571> 日経インバ　　　　 524　　 -86.1　　　　 340
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 513　　 -34.7　　　 32720
42. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 449　　 -42.7　　　　9374
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 409　　 -47.1　　　 28120
44. <1308> 上場東証指数　　　 396　　 -77.6　　　　3889
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 378　　 -12.9　　　　1943
46. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 374　　　-9.9　　　　 943
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 373　　 -57.9　　　　3275
48. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 345　　 109.1　　　　1964
49. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 339　　 154.9　　　　1560
50. <2039> 原油先物ベア　　　 334　　 -41.6　　　　 512
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース