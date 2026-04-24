24日の日経平均株価は前日比575.95円（0.97％）高の5万9716.18円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は549、値下がりは971、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を371.69円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が101.37円、イビデン <4062>が94.20円、ファストリ <9983>が64.36円、東エレク <8035>が37.21円と続いた。



マイナス寄与度は29.26円の押し下げで第一三共 <4568>がトップ。以下、リクルート <6098>が25.44円、キオクシア <285A>が18.77円、キヤノン <7751>が17.35円、ＫＤＤＩ <9433>が14.28円と並んだ。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運業、ガラス・土石、卸売業が続いた。値下がり上位にはサービス業、その他製品、医薬品が並んだ。



株探ニュース