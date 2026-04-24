24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比38.8％減の3474億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.0％減の2755億円だった。



個別ではｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> など28銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が6.47％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が3.81％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.58％高、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> が3.15％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は4.25％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.58％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.42％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が575円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1954億4200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は1962億8900万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が203億8500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が145億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が144億4000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が98億2000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億8800万円の売買代金となった。



株探ニュース