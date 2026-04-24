松山バレエ団は、森下洋子主演の「新『コッペリア』」を５月３、４日に東京・渋谷のオーチャードホールで上演する。

東日本大震災発生から１５年の節目に合わせ、鎮魂と復興の祈りを込めて２０１２年に作った作品に、舞踊歴７５年を迎えた森下を中心に全力で挑む。（編集委員 祐成秀樹）

舞台は火山噴火で壊滅しかけた町。復興に尽力したスワニルダ（森下）ら住民が犠牲者を悼んでいると、姉のように慕っていたが行方不明になったコッペリアが現れ、ある方向に指をさして何かを訴える――。

「私はここよ」「わっ、コッペリア姉（ねえ）だ」。稽古でバレエ団総代表で演出する清水哲太郎が大声で場面に込めた思いを語ると、団員は表情やポーズを整える。中でも森下がひときわみずみずしい。それは日頃の心がけと役への献身の成果だ。

「毎日うれしいんですよ。みんなと一緒にレッスン出来ることが。私が踊るスワニルダは他の人が幸せになることが一番うれしい。温かい心を持った人間になりたいと望んでいます」

「コッペリア」はもともとドリーブ作曲の古典で、変人のコッペリウス博士が作った機械人形コッペリアを巡る騒動を描く。かわいらしい喜劇だが、「人形をどうとらえるかで素晴らしい物語になる」と考えた清水が震災を機に新たな物語にした。２０１２、１３年に上演された。

哲学者でもあるコッペリウスは自然災害で娘のコッペリアを亡くし、よみがえらせたいと思ってそっくりな人形を作る。一方で町の人々は犠牲者の名前を石版に刻み、大切に拝んで復興に努めた。今回の再演ではコッペリアの霊が人々を導くさまをはっきり描く。「死を受け入れ、そのことを土台にして頑張ると、たくさんの霊が後押ししてくれる。他力の風に吹かれるには、しっかりした帆を張らないといけないんです」と清水。

森下は７７歳。１３年ぶりの作品を踊ることは決して楽でない。「『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』など毎年踊らせていただいている演目は筋肉が覚えてますが、久しぶりの『コッペリア』は同じようにはいかない。余計稽古しなきゃと思いました」

しかも、人形になりすまして踊る見せ場がある。「難しいですね。全身をピッとして踊らないと。少しでもフワッとしたらダメなんですよ」

心強いのは相手役を２０年から務める大谷真郷の成長だ。このほど、舞踊批評家協会新人賞に選ばれた。「先生方や仲間のお陰。周りに感謝して精進したい」と大谷は思いを新たにした。

森下は広島市出身。３歳でバレエを始め、舞台を通じて平和を訴えてきたが、今も戦争は絶えない。だからこそ踊りに祈りをこめる。「勇気やロマンや希望をお届けして、生きてて良かったと思ってほしいです」

５日はこども新「コッペリア」劇場として上演。（電）０３・３４０８・７９３９。