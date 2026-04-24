プロ野球・DeNAは24日、特別ユニホームとなる「野球未来創造ユニホーム」のデザインを発表。これは7月7日(火)から9日(木)まで横浜スタジアムで行われる中日戦にて着用されます。

同試合は『野球未来創造 SERIES 〜横浜 DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』として開催。イベントテーマは「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに。」というもので、周囲にいる「これから野球を好きになってほしい人」を、ハマスタに連れてきてほしいと呼びかけられています。

今回の特別ユニのデザインコンセプトは『未来への寄せ書き』。「こどもたちへ」、「自分自身へ」、

「ファンの皆さまへ」の3つのテーマに沿って、監督・コーチ・選手の計105名からメッセージを募集し、英語とスペイン語のタイポグラフィとしてデザインに落とし込まれているとのことです。

牧秀悟選手は「球団誕生15年目という記念すべき年に、僕たちの想いが形になったユニホームでプレーできることをうれしく思います」とコメントを発表。自身の残したメッセージについては「今回僕が残したメッセージは『感謝の心』です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも『感謝の心』を大切にしてほしいという想いを込めました」と明かしています。

その他にも、相川亮二監督は子どもたちに向けて「挑戦×楽しむ＝最強」、筒香嘉智選手も子どもたちに向けて「意味不明な勇気を！」というメッセージ。松尾汐恩選手はファンに向けて 「声援が未来の力に」、佐野恵太選手は自身に向けて「失敗ではなく、後悔を恐れろ」と寄せています。