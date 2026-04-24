２５日のロッテ戦（熊本）で先発予定のソフトバンク・上沢直之投手が２４日、地方球場でのリベンジを誓った。この日は福岡・筑後のファーム施設でキャッチボールなどを行い最終調整。「熊本に見に来る人のためにも、いいピッチングして勝てればいいなと思います」と気合を入れた。

前回登板、１８日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）では９回１死まで無安打無失点投球と好投。直近は３試合連続で１１０球を超えているが「ある程度パフォーマンスがしっかりできているときは、そんなに体の負担はない。そんなにダメージはないですよ」と体の機能、体力面ともに問題なしを強調した。

２５日の一戦は「ファイト！九州デー」として開催される。２５年の同イベントでは、５月２５日のオリックス戦（鹿児島）に登板。しかし、４回を９安打９失点で敗戦投手となった。そこから地方球場の登板はなく、リベンジの一戦に「去年鹿児島でどえらいことになって、鹿児島の人に申し訳ないと思ったので…。年に１回しかないので今年はなんとか」と白星を約束した。

試合が開催されるリブワーク藤崎台球場は、１８年に球宴デビューを飾った場所。「カードの頭を勝てれば連勝するというか、カードを勝ち越せる可能性も高くなる。しっかり自分の仕事ができるように頑張りたい」と熊本のファンに勝利を届ける。