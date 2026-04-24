東京メトロ銀座線が4月22日、発煙により、約13時間にわたり運転を見合わせたトラブルで、駅のホーム下のケーブル7本が損傷していたことが分かりました。

4月22日午前6時半頃、東京メトロ銀座線の浅草駅で起きた発煙トラブルでは、浅草駅と三越前駅の間で約13時間運転を見合わせ、32万9000人ほどに影響が出ました。

東京メトロによりますと、浅草駅のホーム下にあった信号ケーブルや電源ケーブルなど合計7本のケーブルが損傷していて、車両にも接触痕があったということです。

夜間に一部のケーブルの撤去作業をしたあと、周辺の他のケーブルの位置に問題がないことを確認したということですが、何らかの原因でケーブルが線路側にはみ出し、車両に接触したとみられています。

東京メトロでは2021年6月にも、虎ノ門駅で同じように線路上にはみ出したケーブルと車両が接触するトラブルが起きています。

現在、銀座線の複数の場所で同様のケーブル撤去作業が行われていることから、東京メトロは、ケーブルの位置を緊急点検するとともに作業後の確認を再徹底するとしています。