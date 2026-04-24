水原希子、赤ちゃんを抱く姿に反響！ 「なんだか私も幸せな気持ちだよ〜」「可愛いすぎます」
モデルの水原希子さんは4月24日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を公開しました。
【写真】水原希子が赤ちゃんを抱く姿
コメントでは「京都在住ですが希子ちゃんが撮ると全てがお洒落に見えてきます」「なんだか私も幸せな気持ちだよ〜」「可愛いすぎます」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】水原希子が赤ちゃんを抱く姿
「my days in kyoto surrounded by angels」水原希子さんは「my days in kyoto surrounded by angels」とつづり、16枚の写真を投稿。京都で過ごした様子が写真に収められています。特に8枚目は水原さんが赤ちゃんを抱っこしているほほ笑ましいショットです。満面の笑みを浮かべており、うれしそうに見えますね。
「希子ちゃんずっと可愛い」たびたびInstagramでプライベートショットやオフショットを公開している水原さん。11日には桜の木の下で撮影したと思われる自撮りショットを公開。ファンからは「希子ちゃんずっと可愛い」「希子ちゃん 美しい」今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)