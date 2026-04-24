AND2BLEのハン・ユジン＆キム・ギュビンが蚕室に登場　ZEROBASEONE出身、5月に再デビュー

韓国プロ野球の斗山ベアーズが、4月26日に行われるLGツインズ戦の始球式・始打式ゲストを発表した。

この日の始球式はボーイズグループAND2BLEのハン・ユジンが、始打式はキム・ギュビンが務める。

【写真】キム・ギュビンの始球式

AND2BLEは5月デビュー予定の5人組グループで、2023年のMnetオーディション番組BOYS PLANETで注目を集めたメンバーで構成されている。ハン・ユジンとキム・ギュビンは、ZEROBASEONE出身である。

始球式を前にハン・ユジンは「普段から斗山のファンとして、いつか蚕室野球場のマウンドに立ってみたいと思っていた。チームの勝利につながるよう、良い投球をお見せしたい」とコメント。

また、始打式を務めるキム・ギュビンは「ユジンと一緒に始打式ができてうれしい。斗山の選手たちがけがなくシーズンを戦い抜けるよう、勝利のエネルギーを届けたい」と意気込みを語った。

（写真提供＝斗山ベアーズ）ハン・ユジン（左）、キム・ギュビン

AND2BLEは、YHエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すボーイズグループで、5月26日のデビューを控え、さまざまなコンテンツを順次公開していく予定だ。