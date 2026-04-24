平野綾、舞台「チェンソーマン」マキマのビジュアル公開「再現度高すぎます」「美しい」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】声優・歌手の平野綾が4月23日、自身のInstagramを更新。2026年7月〜8月に東京・京都で上演される「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇のビジュアルを公開し、話題となっている。
【写真】38歳美人声優、再現度高すぎな「チェンソーマン」マキマのビジュアル
平野は「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 キービジュアル、キャラクタービジュアルが解禁になりました」とつづり、写真を投稿。平野が演じるピンク色の髪が特徴のキャラクター・マキマのビジュアルを披露している。
この投稿には「美しい」「ビジュ最高」「マキマ様降臨」「再現度高すぎます」「舞台楽しみにしてます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳美人声優、再現度高すぎな「チェンソーマン」マキマのビジュアル
◆平野綾「チェンソーマン」演じるマキマのビジュアル公開
平野は「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 キービジュアル、キャラクタービジュアルが解禁になりました」とつづり、写真を投稿。平野が演じるピンク色の髪が特徴のキャラクター・マキマのビジュアルを披露している。
◆平野綾の投稿に反響
この投稿には「美しい」「ビジュ最高」「マキマ様降臨」「再現度高すぎます」「舞台楽しみにしてます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】