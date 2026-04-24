関西空港第２ターミナルの国内線エリアが生まれ変わった。

老朽化に伴う初の大規模改修がほぼ完了したもので、保安検査場に新機器を導入して待ち時間の短縮を図ったほか、待合エリアを拡張したり、フードコートを新設したりして、搭乗までの時間をストレスなく過ごせるよう工夫。国内を移動するインバウンド（訪日外国人客）を含めた国内外の利用客に、より快適な「空の旅」を提供する。（門間圭祐）

第２ターミナルは２０１２年、ＬＣＣ（格安航空会社）専用のターミナルとしてオープン。現在は「ピーチ・アビエーション」の国内線の拠点となっている。大規模改修工事は「今後のさらなる航空需要の拡大に対応する」ために昨年８月から進められ、今月１日にオープンした。

保安検査場では、一度に５人がトレーに手荷物を入れることができる保安検査機器「スマートレーン」を導入。１時間あたりの処理件数を、これまでの１０８０人から１４００人に向上させたという。

大規模改修に合わせ、ピーチは国内線のチェックインカウンターの機器やデザインを刷新し、同社として初めて「自動手荷物預け機」を設置した。

チェックイン後、利用者自身が手荷物用のタグを機械で発行して取りつけ、手荷物を預け入れる仕組みで、同社は「カウンターに並ばず、スムーズに手荷物を預けられる。よりストレスフリーなチェックインを目指す」としている。

検査場を通り抜けた先にある「搭乗待合エリア」は、通路の壁を取り払うことで面積を２０％拡大した。また、これまで１店舗だけだった飲食エリアはフードコートとして生まれ変わり、今秋までに段階的に４店舗がオープン。先行オープンした２店舗では、親子丼や大阪名物の「かすうどん」が楽しめる。おにぎりやコーヒーは機内持ち込み用としても購入できる。今後開く２店舗では、たこ焼き、焼きそばなどの「粉もん」やラーメンを提供する予定だ。

また、土産物店「関西旅日記」では、北海道などから国内線を利用して関西を訪れるインバウンドらの需要を見込み、雑貨コーナーの商品を２倍以上に増やしたという。

今月１日に記念セレモニーがあり、関係者がテープカットをするなどして祝った。関西エアポートの山谷佳之社長は「最新機器の導入で、待たせないスムーズな入場ができるようになった。今後もお客様の意見を聞きながら、日々新しいターミナルをつくっていきたい」と話した。