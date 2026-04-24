バレーボール・清水邦広選手は24日、所属する大阪ブルテオンを通して2025-2026シーズンの終了をもって現役引退することを発表しました。

清水選手は2008-2009シーズンにパナソニック・パンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。2度のシーズンMVP、スパイク賞を3度受賞するなど絶対的エースとしてリーグ優勝に貢献しました。また、2008年には北京オリンピックに出場するなど長きにわたり代表でプレーし、2021年の東京オリンピックでは最年長としてチームをけん引。40歳を迎える今季限りで引退を決断しました。

なお、引退セレモニーについては「2025-26大同生命SV.LEAGUE MENチャンピオンシップ・セミファイナル」の勝敗が決定する5月10日、または5月11日の試合終了後と、5月20日の「2025-26 OSAKA BLUTEON CLUB感謝デー」で行われる予定です。

また、清水選手は引退に際してチームの公式HPを通じて「今シーズンをもって、現役を引退する決断をしました。今年で40歳。10歳から始めたバレーボールとともに、約30年間、コートの上で走り続けてきました。パナソニック パンサーズ、そして大阪ブルテオン。このチームで過ごした時間は、自分の人生そのものであり、何よりの誇りです」と感謝をコメント。支えてくれた方々へは「ここまで続けてこられたのは、一番近くで支えてくれた家族、子どもたち、ともに戦ってきたチームメイト、スタッフの皆さん、そして、どんな時も変わらず応援し続けてくださった皆さんのおかげです」と感謝を伝えました。

最後に「30年間、夢のような景色を見せていただき、本当に、本当にありがとうございました。バレーボールを愛する全ての皆さまへ、心からの感謝を込めて」と締めくくりました。