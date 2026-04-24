南海電気鉄道は4月24日、なんば駅0番のりばにて、新観光列車「GRAN 天空」の出発式を行いました。鉄道好きで知られるタレント、斉藤雪乃さんも出発式に参加しました。



【写真】「GRAN 天空」の専用乗降ホームとなる、なんば駅0番のりば

なんば発着の高野山行きの新観光列車がデビュー

4月24日から運行を開始した新観光列車「GRAN 天空」は、なんば駅と極楽橋駅を結びます。極楽橋駅で高野山行きのケーブルカーに連絡し、関西圏のみならず全国の観光客を聖地・高野山へ誘う列車です。「GRAN 天空」は4両編成で、窓側を向く座席を配した「ワイドビューシート」や、こだわりのソファがある「グランシート・グランシートプラス」などを備え、本格的な食事サービスも楽しめます。



出発式では、南海電気鉄道鉄道本部営業企画部長の村上貴彦氏が挨拶しました。村上氏は今年4月に南海の会社形態が大きく変化したことを受け、「GRAN 天空」を「新たな南海電鉄の挑戦を象徴する観光列車」と位置づけました。



式でなんば駅1日駅長に就任した斉藤雪乃氏は、「GRAN 天空」の車体の赤色に着目し、「特急こうや、特急りんかん、そして先代の天空にも赤色が入っていました。その赤色が引き継がれている」とコメントをしました。テープカットの後に、「GRAN 天空1号」は極楽橋駅へ向け、午前9時0分になんば駅0番のりばを発車しました。



新たに登場したなんば駅0番のりば

出発式が行われたなんば駅0番のりばは、「GRAN 天空」の運行に合わせて、1番線降車専用ホームをリニューアルしたものです。リニューアルでは「高野山の神聖な雰囲気を表現した空間」を目指し、目的地のカラーや沿線ゆかりの素材を取り入れ、曲線的なデザインとなっています。従来ホームと比較すると、木の温かみを感じると同時に、高野山らしい荘厳な雰囲気も感じられます。



観光列車（豪華列車を含む）の専用ホームといえば、JR東日本の「TRAIN SUITE 四季島」が発着する上野駅「新たな旅立ちの13.5番線」がありますが、関西では観光列車向けの専用ホームは珍しく、「GRAN 天空」に対する南海の本気度が感じられます。



なお、4月24日時点での「GRAN 天空」の予約状況について、4月からゴールデンウィークにかけて、「ほぼ満席」とのこと。平日の一部列車においては、まだ予約できる列車がある、といった感じです。



ゴールデンウィーク以降に関しては、まだ平日に空席がある状態です。比較的予約が取りやすい列車は、極楽橋発なんば行き「GRAN 天空2号」で、極楽橋駅を10時46分（土休日は10時47分）に発車します。



（まいどなニュース特約・新田 浩之）