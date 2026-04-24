〈抽選で1000円分のデジタルギフトが当たる！〉集英社オンライン会員限定プレゼントキャンペーンを開催！

いつもご愛読いただいている皆さまに、感謝の気持ちを込めて。

集英社オンライン会員限定のアンケート＆プレゼントキャンペーンを実施中！ 無料会員＆無料ニュースレター配信を登録し、アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で200名様に1000円分の選べるデジタルギフトをプレゼント！

アンケートのテーマはあなたの“推し活”についてです。

この機会にぜひ、集英社オンライン会員＆ニュースレターにご登録ください！

無料会員＆ニュースレター登録後にアンケート回答してデジタルギフトプレゼントに応募しよう！

日頃ご愛読いただいている皆さまへの感謝を込めて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

こちらのキャンペーンは、集英社オンライン会員・ニュースレター読者限定のキャンペーンですので、ご応募には、集英社IDより集英社オンライン会員登録（無料）＆集英社オンラインニュースレター配信登録（無料）が必要です。



以下の応募要項にしたがい、ふるってご応募ください！

●応募期間

2026年4月24日（金）15:00～5月17日（日）23:59

●賞品

【選べるデジタルギフト 1000円分（200名様）】

交換先ラインナップ：QUOカードPay、図書カードネット、KFC、吉野家、タリーズ、サーティワン、西松屋、すかいらーく、PayPayポイント、nanacoギフト、EdyギフトID、WAON POINT eギフト、Pontaポイント コード、dポイント、au PAY ギフトカード、Visa eギフト、Amazonギフトカード、Apple Gift Card、Google Play ギフトコード、映画GIFT、レコチョク、ブックライブ、劇団四季ギフトコード、 Uber ギフトカード、TOHOシネマズ、選べる厳選グルメギフト、ピザハットオンラインギフト

※画像はイメージです

●応募方法

１．集英社オンライン会員（集英社ID）に無料登録

２．ニュースレター配信（無料）にチェックを入れる

​３．キャンペーン応募フォームよりアンケートに回答する

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●応募に関する注意事項

・キャンペーン主催：株式会社 集英社

・ご応募には集英社オンライン会員（集英社ID）への無料登録が必要です。

・このキャンペーンは集英社オンライン会員限定です。会員登録の際、あるいは会員情報変更の際に、ニュースレター配信にチェックを入れて、登録をお願いいたします。

・お一人様1回のみご応募いただけます。複数ご応募いただいた場合は無効となる場合がございます。

・賞品の内容は変更になる場合がございます。

・応募者の中から厳正な抽選のうえ当選者を決定します。当選発表は、当選通知メールの送信をもってかえさせていただきます。（2026年6月より順次送信予定）

・応募フォームにご入力いただいた情報に基づいて、抽選・送信等の手続きを行います。登録情報の不備等でお届けできなかった場合は、当選の権利は無効となりますのでご了承ください。

・登録されたメールアドレス宛てにデジタルギフトの当選通知メールをお送りいたします。 予め「@online.sid.shueisha.co.jp」ドメインのメール受信許可設定をしていただきますようお願いいたします。

・当選賞品を第三者に転売することはご遠慮ください。転売・譲渡目的でのご応募および当選権の転売・譲渡は固くお断りいたします。

・当選メールの再送はできませんので、当選メールが届きましたら削除はしないようお願いいたします。

・やむを得ない事情により、賞品の発送時期は変更となる場合がございます。

・抽選にまつわるご質問、お問い合わせはお受けしておりません。

・本キャンペーンは都合により事前のお知らせなしに変更または終了となる場合があります。

・ご応募の際にご登録いただく個人情報は、業務遂行上必要な範囲内でのみ利用いたします。個人情報の取り扱いについては【（株）集英社 プライバシーガイドライン】をご覧ください。

・本キャンペーンは株式会社集英社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。集英社ID お問い合わせフォーム【https://id.shueisha.co.jp/contact】までお願いいたします。

・Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

・「QUOカードPay」には発行日より 3 年間の有効期限がございますのでご注意ください。

・「QUOカードPay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。お送りしたバリューコードのURLを紛失された場合などに、バリューコードのURLを再発行することは出来ません。残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセス出来るようにしてください。アプリにバリューコードを保存した場合は、バリューコードのURLは不要になります。

・「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加盟店ではご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。

・本キャンペーンは株式会社集英社により実施されています。 本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け出来ません。

・「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは 株式会社クオカードの登録商標です。

・吉野家デジタルギフト受取URLの再発行はできません。ブックマークなどしていただき紛失されないようにご留意ください。

・「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

・本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。集英社ID お問い合わせフォーム【https://id.shueisha.co.jp/contact】までお願いいたします。

・「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

・「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

・「EdyギフトID」を登録することで、楽天Edyとして受け取ることができます。

・「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。

・「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。

・「Ponta」は、株式会社ロイヤリティマーケティングの登録商標です。

・「Pontaポイント コード」は、株式会社ロイヤリティマーケティングとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行するサービスです。

・「ポイント＠ギフト」は、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

・dポイントは、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービス「ポイント＠ギフト（dポイント）」で進呈いたします。

・Google Play は Google LLC の商標です。

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●キャンペーンについてのお問い合わせ

本キャンペーンについてのご質問は、下記までお問い合わせください。



【集英社ID お問い合わせフォーム】

お問い合わせ先：https://id.shueisha.co.jp/contact



・抽選の応募状況や抽選結果に関するお問い合わせにつきましては、お答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。

・お客様からいただいたご意見やお問い合わせには受付時間内に順次対応させていただきます。また、お問い合わせ内容によってはお答えできない場合がございます。

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