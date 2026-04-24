＜速報＞青木瀬令奈が連日の快挙達成 終盤巻き返し1アンダー「71」
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に女子選手としてツアー史上初のアンダーパーを記録した青木瀬令奈が、この日3バーディ・2ボギーで連日の「71」をマーク。トータル2アンダー・69位タイでホールアウトしている。
【写真】私が女子ルーキー・横山翔亜です
前半は1バーディ・ボギーなし。後半2番、4番でボギーを喫したが、その後は2バーディと巻き返し、連日のアンダーパーという快挙達成となった。トータル13アンダー・首位タイに香妻陣一朗と長野泰雅。1打差3位タイに米澤蓮と若原亮太、2打差5位タイには宮里優作、河本力、藤本佳則ら6人が続いている。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル3オーバー・93位タイ、トータル4オーバー・95位タイにつけている。昨年覇者の小西たかのりはトータル6アンダー・36位タイ。約1年ぶりツアー参戦の片山晋呉はトータル5アンダー・46位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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