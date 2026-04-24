◇MLB カブス8x-7フィリーズ(日本時間24日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が3試合連続ホームランを放ち、チームもサヨナラ勝利で9連勝としました。

鈴木選手は同点で迎えた8回に先頭バッターとして打席に立つと、相手4番手のブラッド・ケラー投手が2球目に投じた真ん中に入った153キロのストレートを完璧にとらえ、レフトスタンドへ第3号ソロアーチを放ち勝ち越しに成功しました。チームはその後9回に同点に追いつかれますが、延長10回にサヨナラ勝利をつかみました。

鈴木選手はWBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝を負傷。開幕時から10日間の故障者リスト入りとなっていましたが、復帰から11試合目で待望の第1号アーチが飛び出すと、そこから3試合連続アーチを記録。13試合で打率.319、OPS.980と好調を続けています。

また、ホワイトソックスの村上宗隆選手も前日23日に昨シーズンの大谷翔平選手が記録した5試合連続HRをマークし、日本人最多で並ぶなど日本人選手の活躍に注目が集まっています。