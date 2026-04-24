お笑いタレント狩野英孝（44）が23日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。SNSで話題となった如意棒について後日談を語った。

今回のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。

狩野は「西遊記」への憧れから、「中国のネットだったんですけど」と実際に買った如意棒を披露した。「これを買ったって言ったら、ファンの方が『開封動画して下さい』って。そこでちょっと大失敗してしまいまして…」とSNSを爆笑させた如意棒を開封した生配信を紹介した。

狩野は24年2月、生配信で如意棒を開封する瞬間を生配信していた。自宅で開封し、如意棒を振り回していると如意棒が電球に直撃した。破片が飛び散り、狩野は「床一面ガラスだらけなので、配信は終了させていただきます」と告知し配信を終了した。

SNSでは狩野の配信が切り抜かれた動画が拡散され、自身がXで投稿した「掃除終わりました」というポストには16万ものいいねがついていた。

動画を見た蛍原徹は「ウソやん」と信じられない光景に笑った。

狩野は「これは僕の中で呪われてるってことで、呪いの如意棒ってことになって。すぐにネットで南京錠を買ってグルグル巻きにして封印したんですよ。二度とこれを使わないように」と明かした。

狩野は「でもやっぱり如意棒は欲しいってことで、別の如意棒をネットでオーダーメードで作ったんですよ」と説明。自前の如意棒を披露しスタジオを沸かせた。