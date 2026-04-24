2児の母・石川梨華「ピーマンなかったから」アレンジ加えた手作りガパオライス公開「雑穀米なのがヘルシー」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月23日、自身のInstagramを更新。アレンジしたガパオライスを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「雑穀米なのがヘルシー」ピーマンの代わりにナス 手作りガパオライス公開
石川は「＃チャーミークッキング」「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、写真を投稿。雑穀米と目玉焼きがのった手作りのガパオライスを披露している。
また、ガパオライスは「ピーマンなかったからナスを入れたら美味しかった」とオリジナルのレシピであることも明かしている。
この投稿には「いつも美味しそう」「食べたい」「ナスガパオ美味しそう！真似したいです」「雑穀米なのがヘルシーで良いですね」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「雑穀米なのがヘルシー」ピーマンの代わりにナス 手作りガパオライス公開
◆石川梨華、アレンジしたガパオライス公開
石川は「＃チャーミークッキング」「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、写真を投稿。雑穀米と目玉焼きがのった手作りのガパオライスを披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「いつも美味しそう」「食べたい」「ナスガパオ美味しそう！真似したいです」「雑穀米なのがヘルシーで良いですね」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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