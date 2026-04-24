石川梨華（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月23日、自身のInstagramを更新。アレンジしたガパオライスを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】41歳元モー娘。「雑穀米なのがヘルシー」ピーマンの代わりにナス 手作りガパオライス公開

◆石川梨華、アレンジしたガパオライス公開


石川は「＃チャーミークッキング」「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、写真を投稿。雑穀米と目玉焼きがのった手作りのガパオライスを披露している。

また、ガパオライスは「ピーマンなかったからナスを入れたら美味しかった」とオリジナルのレシピであることも明かしている。

◆石川梨華の投稿に反響


この投稿には「いつも美味しそう」「食べたい」「ナスガパオ美味しそう！真似したいです」「雑穀米なのがヘルシーで良いですね」「料理上手で尊敬します」などと反響が寄せられている。

石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）

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