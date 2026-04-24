有働由美子、彩り豊かな豚キムチ炒め公開「食べたことのないメニュー」「初めて見た組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】フリーアナウンサーの有働由美子が4月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】57歳ベテランアナウンサー「初めて見た組み合わせ」菜の花とトマトの豚キムチ炒め
有働は「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた 買えなかった」と残念な出来事を報告。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」とつづり、色鮮やかな豚キムチ炒めを公開した。最後には「チーズケーキ食べたかった⋯」と心残りになっていることを記している。
この投稿に「食べたことのないメニュー」「初めて見た組み合わせ」「彩りが綺麗ですね」「真似します」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳ベテランアナウンサー「初めて見た組み合わせ」菜の花とトマトの豚キムチ炒め
◆有働由美子、彩り鮮やかな豚キムチ炒め披露
有働は「今日は朝早すぎてりくろーおじさん閉まってた 買えなかった」と残念な出来事を報告。「仕方なく帰って 菜の花とトマトの豚キムチ炒めです」とつづり、色鮮やかな豚キムチ炒めを公開した。最後には「チーズケーキ食べたかった⋯」と心残りになっていることを記している。
◆有働由美子の投稿に反響
この投稿に「食べたことのないメニュー」「初めて見た組み合わせ」「彩りが綺麗ですね」「真似します」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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