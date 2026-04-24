NEXIEM Limited(Studio Master Edition)

エミライは、自社ブランド・emの完全ワイヤレスイヤフォン「NEXIEM(ネクシーム)」の第2弾製品として、「NEXIEM Limited(Studio Master Edition)」 のクラウドファンディングプロジェクトを、GREEN FUNDINGにて近日開始する。24日、ティーザーページを公開した。

MEMSドライバーと大型ダイナミックドライバーのドライバー構成に加え音響モジュール「ETL(Embedded Transmission Line)」を搭載したイヤフォン。最大の特徴は、レコーディングスタジオ・prime studio sound primeのエンジニア達が音質設計に協力した「Studio Master Edition」になること。

「この音は、あなたと一緒に完成します。」と銘打ち、イベントなどを通じて、意見を直接聞きながら、プロジェクト終了までにサウンドを決定していく予定。4月25日ステーションコンファレンス東京で開催される「春のヘッドフォン祭2026」にて、このNEXIEM Limited(Studio Master Edition)が試聴可能。prime sound studio formのレコーディングエンジニア、森元浩二氏が直接来場者の意見を聞く。