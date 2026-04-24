比較的落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドル、対円ともに比較的落ち着いた動き。対ドルは0.71台前半推移が続いた。ドル高を受けて0.7130ドル台から0.7115ドルまで下げる場面も、昨日安値0.7111ドルに届かず反発。週末を前に目立った動きを見せず。対円ではドル円の上昇を支えにしっかりの動きも続かず、113円台後半推移が続いている。

NZドルも同様の動き、対ドルでは0.5840ドルまでと昨日安値圏に並んだが、そこからの売りは続かず。対円では93円台での取引となった。



今週の主な予定

豪州

04/22 09:30 Westpac先行指数 （3月） 結果 -0.09% 前回 -0.09% （前月比）



NZ

04/20 07:45 貿易収支 （3月） 結果 6.98億NZドル 前回 -2.57億NZドル

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.8% 前回 0.6% （前期比）

04/21 07:45 消費者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 3.1% 予想 2.9% 前回 3.1% （前年比）

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