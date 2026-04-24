TWELVE Ti

ミックスウェーブは、64 AudioのユニバーサルIEM「TWELVE Ti」を全世界200台限定で5月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は450,000円前後。

TWELVE Tiのユニットは、BA×12ドライバー構成。人気モデル「U12t」をベースに、素材をチタンへと刷新した特別モデル。シェルとフェイスプレートに、強度、耐食性、生体適合性に優れた「Tc4チタン(Ti-6Al-4V)」を採用している。

航空宇宙分野や医療用途にも採用される高性能素材で、約90%のチタンに加え、アルミ6%、バナジウム4%で構成。航空機構造部品や医療インプラント、高性能レーシングパーツなどにも用いられており、オーディオ用途としても高い耐久性と質感を持つという。

さらに、TWELVE Ti専用に設計されたケーブルは、チタン筐体と調和する統一感のあるデザインを採用。銀メッキ単結晶銅(UP-OCC)を用いた4芯クロス編組構造により、優れたノイズ耐性と高い信号伝送性能を実現。総インピーダンスは0.29Ωと低く抑えており、高い電気効率を確保。0.78mm 2ピンコネクター(フラット)、24AWG・4芯リッツ構造(各芯99本)により、安定した接続性と高品位な音質を支えるという。