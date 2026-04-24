ぱーてぃーちゃん信子、大胆なレースアンバサダー姿で大役 意外な本音「うぇ〜ん、緊張した」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、ABEMA『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』に出演。岡山国際サーキットに潜入し、レースアンバサダー姿で大役を果たした。
【全身ショット】意外？緊張した面持ちを浮かべるレースアンバサダーの信子
決勝レースを控えた岡山国際サーキットに登場したぱーてぃーちゃんの3人は、SUPER GTの企画・運営を行うGTアソシエイションの代表取締役・坂東正明氏に突撃取材。番組継続の挨拶や今シーズンの注目選手についてトークを繰り広げた後、その勢いで「フラッグを振らせてもらえませんか」と直談判を実施。これに対し坂東氏が「スタートのフラッグだったら」と快諾したことで、レース直前のパレードラップ開始を告げる重要な“グリーンフラッグ”を振るという大役を獲得した。
この超大役を任されたのは、大胆なレースアンバサダー姿で登場したメンバーの信子。本番前にはコース脇で観客の目を盗んで何度もフラッグの振り方を練習するなど、普段の奔放なギャルキャラクターとは打って変わって極度の緊張状態に陥り、スタジオの共演者からは「なにがギャルだよ！」と鋭いツッコミが飛んだ。
迎えた本番では、公式の中継映像にしっかりと映し出される中、「いけぇ〜！」「がんばれ〜！」と大声を上げながら力強くフラッグを振り下ろし、見事に2026シーズンの開幕を告げた。しかし、大役を終えるや否や信子はコース外へと猛ダッシュし、「うぇ〜ん、緊張した」と安堵の本音を吐露。スタジオでその映像を振り返った際にも「本当、本当に恥ずかしかった」ともん絶する姿を見せた。この予想外の初々しい奮闘ぶりに対し、視聴者からは「ギャルでも流石に緊張するんですか？」「意外と真面目」「緊張しとるな」など、ギャップを楽しむ声が相次いだ。
【全身ショット】意外？緊張した面持ちを浮かべるレースアンバサダーの信子
決勝レースを控えた岡山国際サーキットに登場したぱーてぃーちゃんの3人は、SUPER GTの企画・運営を行うGTアソシエイションの代表取締役・坂東正明氏に突撃取材。番組継続の挨拶や今シーズンの注目選手についてトークを繰り広げた後、その勢いで「フラッグを振らせてもらえませんか」と直談判を実施。これに対し坂東氏が「スタートのフラッグだったら」と快諾したことで、レース直前のパレードラップ開始を告げる重要な“グリーンフラッグ”を振るという大役を獲得した。
迎えた本番では、公式の中継映像にしっかりと映し出される中、「いけぇ〜！」「がんばれ〜！」と大声を上げながら力強くフラッグを振り下ろし、見事に2026シーズンの開幕を告げた。しかし、大役を終えるや否や信子はコース外へと猛ダッシュし、「うぇ〜ん、緊張した」と安堵の本音を吐露。スタジオでその映像を振り返った際にも「本当、本当に恥ずかしかった」ともん絶する姿を見せた。この予想外の初々しい奮闘ぶりに対し、視聴者からは「ギャルでも流石に緊張するんですか？」「意外と真面目」「緊張しとるな」など、ギャップを楽しむ声が相次いだ。