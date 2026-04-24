お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（49）が23日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。過去に自身が購入したものの値段が上がっていることに驚いた。

今回のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。

くっきー！は「別に売るわけじゃないですけど自分の目利き力を試したいというので買ったやつ」と前置きし、「ソフビってやつなんですけど、タケミちゃんっていうキャラがあるんですよ。それが気持ち悪いキャラなんですけどどこかかわいくて。それが3万円ぐらいやったんですね、1体。それは1万円だったものが3万円ぐらいになって買った」と説明した。

蛍原徹から「どのぐらい前？」と聞かれ、くっきー！は「10年以上前」と答えた。

蛍原は「現在いくらになってるか販売価格を調べてもらいました」と販売価格を検証した。

販売価格はくっきー！が所持している4体で94万6000円と鑑定され、スタジオを驚かせた。

くっきー！は「かわいいから買ったんで売ることはないと思うんですけど」と語った。

蛍原は「でもその目利き能力はあったってことやね」とくっきー！の洞察力に反応した。