【ユニクロ】1万円以上購入で「メッシュトートバッグ＆保冷ポーチセット」もらえる！色味が可愛い《4月24日〜27日》

ユニクロは2026年4月24日から5月7日までの14日間、ユニクロゴールデンウィークキャンペーンを実施しています。

お得な企画がたくさん予定されていますが、特に注目したいのは4月24日から27日までの4日間限定で実施される「メッシュトートバッグ＆保冷ポーチセット」のプレゼントキャンペーンです。

涼しげなメッシュ素材

期間中に、1万円以上の買い物をした人に、メッシュトートバッグ＆保冷ポーチセットをプレゼントします。

配布総数は約36.2万点（店舗31.5万点／オンラインストア4.7万点）の予定です。店舗では毎日先着、オンラインスオアでは毎日抽選で配布します。

トートバッグは涼しげなメッシュ素材で、サングラスをかけられるフック付きです。保冷ポーチは飲み物や軽食の持ち歩きに活躍します。

バッグサイズは約縦40cm×横39cm×マチ6cm、ポーチサイズは約縦19cm×横30cmです。

差し色になる爽やかなカラー展開で、5色あります。なお、色は選べません。もらえるのは、1人1点までです。

数に限りがあるため、当日分がなくなり次第終了となります。店舗により配布数量が異なります。一部店舗は実施しません。

「ORDER ＆ PICK」による買いものは、プレゼントキャンペーンの対象外です。また、ギフトカードを使用する場合、購入金額の総額の対象外となります。

初夏のレジャーシーンに便利なグッズをお得にゲットするチャンスをお見逃しなく。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）