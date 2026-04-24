24日15時現在の日経平均株価は前日比570.26円（0.96％）高の5万9710.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は599、値下がりは907、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を327.04円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が109.42円、イビデン <4062>が101.91円、ファストリ <9983>が49.88円、東エレク <8035>が47.27円と続く。



マイナス寄与度は28.71円の押し下げで第一三共 <4568>がトップ。以下、リクルート <6098>が26.95円、ファナック <6954>が21.96円、キオクシア <285A>が17.36円、キヤノン <7751>が15.94円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、卸売、ガラス・土石と続く。値下がり上位にはサービス、医薬品、その他製品が並んでいる。



※15時0分14秒時点



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