TWS、DOHOONが作詞参加「You, You」MVティザー公開
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を27日にリリースする。それに先立って、タイトル曲は「You, You」のMVティザーが公開された。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
今回公開されたティザーでは、6人の少年のまぶしいビジュアルが視線を圧倒する。キュートな表情とポーズで画面いっぱいに映し出されたTWSの爽やかな魅力が、強烈なときめきをもたらす。
どこかへ向かって息を切らして走り、空中に浮かんだ星を見て戸惑うTWSの姿は、緊張感と好奇心を同時に呼び起こす。「star crushing lovers（星を砕いて進む恋人）」という文言が書かれた紙を真剣に見つめるHANJINからは、自分たちの愛を阻む星に立ち向かう意志が読み取れる。映像全体を包み込む眩い雰囲気と、TWS特有の生き生きとしたエネルギーが、見る者の心拍数を高める。
タイトル曲「You, You」は、恋にどっぷり浸ったTWSを描いた曲。DOHOONが作詞に参加し、夢に描いていた運命の相手に向かって、ためらうことなく一直線に進む気持ちを真摯に表現した。ハイライトメドレー公開直後、Xでは中毒性の高いサビ（「Dda-rum」）を聞こえたままにつづった「タラムタラム」が韓国でのリアルタイムトレンド1位にランクインした。これを含め、新アルバム関連のキーワード計6つがランキング入りし、ヒットへの青信号が灯った。
5thミニアルバム『NO TRAGEDY』は、運命に屈せず愛を成就させると誓うTWSのストレートなロマンスが詰まったアルバム。タイトル曲をはじめ、「All the Possibilities」「Why You So Bad？」「Get It Now」「Fire Escape」「Back To Strangers」など、多彩なスタイルの6曲が収録されている。
アルバムとタイトル曲のミュージックビデオは、27日午後6時に公開される。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
今回公開されたティザーでは、6人の少年のまぶしいビジュアルが視線を圧倒する。キュートな表情とポーズで画面いっぱいに映し出されたTWSの爽やかな魅力が、強烈なときめきをもたらす。
どこかへ向かって息を切らして走り、空中に浮かんだ星を見て戸惑うTWSの姿は、緊張感と好奇心を同時に呼び起こす。「star crushing lovers（星を砕いて進む恋人）」という文言が書かれた紙を真剣に見つめるHANJINからは、自分たちの愛を阻む星に立ち向かう意志が読み取れる。映像全体を包み込む眩い雰囲気と、TWS特有の生き生きとしたエネルギーが、見る者の心拍数を高める。
5thミニアルバム『NO TRAGEDY』は、運命に屈せず愛を成就させると誓うTWSのストレートなロマンスが詰まったアルバム。タイトル曲をはじめ、「All the Possibilities」「Why You So Bad？」「Get It Now」「Fire Escape」「Back To Strangers」など、多彩なスタイルの6曲が収録されている。
アルバムとタイトル曲のミュージックビデオは、27日午後6時に公開される。