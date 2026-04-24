お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）と池谷和志（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。吉本初の快挙を明かす場面があった。

芸歴23年目だというジョイマン。千原ジュニアとも付き合いは長いが、一緒に飲むのは初めてだという。ジュニアから最近の状況を聞かれると、高木は「最近は営業にすごい出させてもらっていて」と応じた。

すると、ジュニアも「だって、吉本で1位なんやろ？吉本で営業1位ってやばいって」と称賛。高木は「『営業-1グランプリ』っていうBSよしもとの番組があって、3年連続1位（になった）」。

ジュニアが「なんかやってんやろ？」「社員の靴舐めたりしてんのやろ？」とイジると、池谷も「いやいや、何もしてないですよ、裏回し、裏工作はしてないですけど」と笑った。

同社で営業の成績で移動の新幹線がグリーン車を勝ち取った初めてのコンビだといい、「営業でチャンピオンになった暁に、グリーンになって」と池谷。ジュニアも「これはすごい。吉本のグリーンって、めちゃくちゃ壁厚い」と感心すると、高木は「そういうイメージでしたね、賞レースでちゃんと結果出さないといけないと（思っていた）。そしたら営業-1でグリーンになったんで。この前本当に吉本の社長が直々に“M-1グランプリ優勝と営業-1グランプリ優勝は一緒や”って言ってたんです」。池谷も「やり続けて良かったっすよ、本当に辞めずに」ともらした。

最近のスケジュールについて、池谷は「やっぱり営業がメインですね。昨日まで広島の宮島でお祭りがあってそこやって、次の日は阪神競馬場に行ってやって帰ってくるみたいな」。ジュニアが「競馬場なんてめっちゃコンディション悪いやろ？」と心配の声をかけるとも、池谷は「でもお子さんも多かったんで、お子さんメインで笑かしに行くというか。お子さんに対しては“うんこ系”のラップすると笑ってくれるんで」と明かした。