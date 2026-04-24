サントリーサンバーズ大阪は24日、郄橋藍選手ら4選手が今シーズンをもって退団することを発表しました。

退団するのは日本代表を務める郄橋選手と小川智大選手、またデアルマス アライン選手、 藤中颯志選手の4人です。

郄橋選手は2020年に日本代表初選出されると、2021年の東京五輪では全試合スタメン出場し、29年ぶりのベスト8入りに貢献。日本体育大学に在籍しながら、2021年12月にはイタリア・セリエAのパラヴォーロ・パドヴァとの契約を発表。2023年6月にセリエAのヴェロ・バレー・モンツァに移籍し、1年目からチームのセリエA決勝進出に貢献するなど大きな活躍を見せました。

イタリアで3シーズンを過ごし、日本に戻ってからは2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレーすることを決めました。

郄橋選手はチームを通じて「サンバーズでプレーできたこの2年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた2年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」とコメントしました。