ブラックバーン大橋祐紀が躍動

海外サッカー、英2部ブラックバーンに所属する29歳の日本代表FW大橋祐紀が、現地22日に行われたリーグ戦（対シェフィールド・ユナイテッド）で2得点を奪い、3-1の勝利に貢献した。今季10得点と、二桁の大台に到達。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）に向けた強烈なアピールが注目を浴びている。

スタメン出場した大橋は前半12分、MF森下龍矢からの縦パスを受けて先制点を奪取。同32分に森下の得点でリードを広げた前半終了間際には、右クロスを頭で合わせてこの試合2点目をマークし、今季リーグ通算得点数で加入1年目の昨季（9得点）を上回った。

2018年に湘南ベルマーレでプロデビューし、サンフレッチェ広島を経て、2024年7月にブラックバーンへ加入。ストライカーとして頭角を現した。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」によると、現在の市場価値は160万ユーロ（約2億9800万円）で最高額は昨年5月の180万ユーロ（約3億3500万円）。広島から加入時の90万ユーロ（約1億6700万円）から大きく価値を上げた。

日本代表では2024年11月にデビュー。その後は定着とはならず、最後に招集されたのは昨年6月。W杯メンバー入りへ厳しい立場にあるが直近の活躍を受け、ネット上では日本ファンから「サプライズ選出あってもいいと思うけどな」「W杯日本代表メンバーに選んでほしい」「W杯は滑り込めるかな？」「代表に入ってほしいね」といった声が並んでいる。

日本のW杯メンバー発表は、来月15日。その後、国内で実施されるアイスランドとの強化試合（5月31日）を経て、W杯本大会を迎える。



（THE ANSWER編集部）