Ｕ―１９日本代表、国際大会モーリスレベロでコートジボワールと初戦 同時期はＷ杯帯同組と２チーム編成
日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、Ｕ―１９（１９歳以下）日本代表が５月３１日から６月１３日までフランスで開催される第５２回モーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することが決定したと発表。出場チーム、マッチスケジュールが合わせて決定した。
ＪＦＡの山本昌邦技術委員長は２０日、北中米Ｗ杯にＵ―１９日本代表をトレーニングパートナーとして帯同させることを報告した。そのため同時期には、Ｗ杯に帯同するチーム、モーリスレベロに参加するチームと２チームを編成。山口智監督がＷ杯に帯同するチームを率い、菅原大介コーチがモーリスレベロの大会を代行監督として率いる。
◆Ａ組 中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、チュニジア
◆Ｂ組 カナダ、コートジボワール、日本、ポルトガル、ベネズエラ
【日本の試合予定】
６月１日午後３時 対コートジボワール
同３日午後３時 対ポルトガル
同６日午後３時 対カナダ
同１１日午後１時３０分 対ベネズエラ
同１３日 決勝・３位決定戦
（時間は現地時間）