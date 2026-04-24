Ｕ―１９日本代表、国際大会モーリスレベロでコートジボワールと初戦　同時期はＷ杯帯同組と２チーム編成

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　日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、Ｕ―１９（１９歳以下）日本代表が５月３１日から６月１３日までフランスで開催される第５２回モーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することが決定したと発表。出場チーム、マッチスケジュールが合わせて決定した。

　ＪＦＡの山本昌邦技術委員長は２０日、北中米Ｗ杯にＵ―１９日本代表をトレーニングパートナーとして帯同させることを報告した。そのため同時期には、Ｗ杯に帯同するチーム、モーリスレベロに参加するチームと２チームを編成。山口智監督がＷ杯に帯同するチームを率い、菅原大介コーチがモーリスレベロの大会を代行監督として率いる。

　◆Ａ組　中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、チュニジア

　◆Ｂ組　カナダ、コートジボワール、日本、ポルトガル、ベネズエラ

　【日本の試合予定】

　６月１日午後３時　対コートジボワール

　同３日午後３時　対ポルトガル

　同６日午後３時　対カナダ

　同１１日午後１時３０分　対ベネズエラ

　同１３日　決勝・３位決定戦

　（時間は現地時間）