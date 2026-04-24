ミラノ・コルティナ五輪のスキーとスノーボードで活躍した選手らが２４日、都内で行われた「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｓｎｏｗ Ａｔｈｌｅｔｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２０２５-２０２６」に出席した。エイブルは、２０１６年から全日本スキー連盟（ＳＡＪ）に在籍するスノーアスリートを支援している。

会場には、女子ビッグエアを制した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら金メダリスト４人を始め、銀メダリスト２人、銅メダリスト４人、女子パラレル大回転で五輪７大会連続出場のレジェンド竹内智香の１１人が豪華集結した。それぞれに報奨金１００万円などが送られ、総額１１００万円。金メダリストには純金のエイブルオリジナルメダルも贈呈された。

受賞したノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）は、壇上でスピーチ。今年１０月で３０歳を迎えることを司会者から振られると、「３０歳になる。３０歳は落ち着いた女性になれるように」と笑顔で応じ、来季に向けて「来年２月の世界選手権に向けて頑張っていきたい」と意気込んだ。

村瀬は「来季はＸゲーム、Ｗ杯、世界選手権もあるので自分のペースでけがなくできたら」と気持ち新た。男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）は、「４年で自分を成長させて五輪で連覇ができたら」と力強く宣言し、２０３０年フランス・アルプス五輪を見据えた。