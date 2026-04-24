ケンドーコバヤシ、中学時代“カツアゲ”された場所 地元・駒川でロケ
ケンドーコバヤシが25日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】19歳・20歳・22歳差、年下妻がいる夫3人の家族トーク
今回の舞台は、大阪・駒川〜長居エリア。にぎやかな商店街が並び、今も下町情緒が残る活気ある街で、駒川はケンコバの地元でもある。メッセンジャーの黒田有、武田真治を案内する。
ロケは、大阪三大商店街のひとつ、駒川商店街からスタート。小学1年生頃からこの近所で育ったケンコバが案内する。およそ40年の時を経て商店街は様変わりしているが、ケンコバが中学生だった頃は「ビー・バップ商店街」と呼ばれるほど不良が多かったのだとか。
そこで、ケンコバが中学時代にカツアゲされた3つのスポットを案内。かつてゲームセンターだった場所などを巡り、黒田は「なんでおまえのカツアゲされた場所を巡らなあかんねん」とツッコむ。
ほかにも、エアリアルヨガが体験できる「studio Tula」、古着店「ROUTE69」を訪れる。
【番組カット】19歳・20歳・22歳差、年下妻がいる夫3人の家族トーク
今回の舞台は、大阪・駒川〜長居エリア。にぎやかな商店街が並び、今も下町情緒が残る活気ある街で、駒川はケンコバの地元でもある。メッセンジャーの黒田有、武田真治を案内する。
ロケは、大阪三大商店街のひとつ、駒川商店街からスタート。小学1年生頃からこの近所で育ったケンコバが案内する。およそ40年の時を経て商店街は様変わりしているが、ケンコバが中学生だった頃は「ビー・バップ商店街」と呼ばれるほど不良が多かったのだとか。
そこで、ケンコバが中学時代にカツアゲされた3つのスポットを案内。かつてゲームセンターだった場所などを巡り、黒田は「なんでおまえのカツアゲされた場所を巡らなあかんねん」とツッコむ。
ほかにも、エアリアルヨガが体験できる「studio Tula」、古着店「ROUTE69」を訪れる。