山下健二郎、『ハワイに恋して！』連動ステージイベントに参戦「一緒に旅をしている気持ちになってもらえたら」
BS12の番組『ハワイに恋して！』と連動したイベントが、ゴールデンウィークの横浜で開催される。三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎と番組ナビゲーターの内野亮が、横浜高島屋（※高＝はしごだか）のハワイフェア「Fresh!Fun!HAWAI’’I 2026」（4月29日〜5月6日開催）に登場し、スペシャルステージでトークや企画を展開する。
山下と内野は同フェア内「ハワ恋！スペシャルステージ」に出演し、クッキング企画を交えながら軽妙な掛け合いを披露する。ハワイの魅力や番組の裏話など、ここでしか聞けない内容が展開される、ファンにとっては貴重な機会となる。
■出演スケジュール
・5月2日
午前11時〜「ハワ恋！オープニングアクト」出演：内野亮・PCC
午後0時30分〜「ハワ恋！スペシャルステージ」出演：内野亮・山下健二郎
・5月3日
午前11時〜「ハワ恋！オープニングアクト」出演：内野亮・近藤利樹
ステージは事前予約制で、4月24日午前11時から特設サイトで受付開始。立ち見スペースも用意されるが、混雑時には入場制限がかかる場合がある。
今回のイベントは、5月3日（後6：00）から放送される『ハワイに恋して！』とも連動。番組は4月にリニューアルされ、山下が新MCとして初のロケに挑戦する回となる。オアフ島東海岸を舞台に、ポリネシアカルチャーセンターを訪問し、伝統文化やパフォーマンスを体験する内容だ。
山下は「ハワイの魅力や知られざるスポットを紹介して、視聴者に一緒に旅をしている気持ちになってもらえたらうれしい」とコメント。内野も「“男友達と行くハワイ”という視点で深みを伝えたい」と意気込みを語っている。
番組とリアルイベントが連動する今回の企画は、ハワイ文化の魅力を多角的に楽しめる点が特徴。横浜の会場ではグルメや雑貨、音楽なども展開され、都市にいながらハワイ気分を味わえる大型イベントとなる。
山下と内野は同フェア内「ハワ恋！スペシャルステージ」に出演し、クッキング企画を交えながら軽妙な掛け合いを披露する。ハワイの魅力や番組の裏話など、ここでしか聞けない内容が展開される、ファンにとっては貴重な機会となる。
・5月2日
午前11時〜「ハワ恋！オープニングアクト」出演：内野亮・PCC
午後0時30分〜「ハワ恋！スペシャルステージ」出演：内野亮・山下健二郎
・5月3日
午前11時〜「ハワ恋！オープニングアクト」出演：内野亮・近藤利樹
ステージは事前予約制で、4月24日午前11時から特設サイトで受付開始。立ち見スペースも用意されるが、混雑時には入場制限がかかる場合がある。
今回のイベントは、5月3日（後6：00）から放送される『ハワイに恋して！』とも連動。番組は4月にリニューアルされ、山下が新MCとして初のロケに挑戦する回となる。オアフ島東海岸を舞台に、ポリネシアカルチャーセンターを訪問し、伝統文化やパフォーマンスを体験する内容だ。
山下は「ハワイの魅力や知られざるスポットを紹介して、視聴者に一緒に旅をしている気持ちになってもらえたらうれしい」とコメント。内野も「“男友達と行くハワイ”という視点で深みを伝えたい」と意気込みを語っている。
番組とリアルイベントが連動する今回の企画は、ハワイ文化の魅力を多角的に楽しめる点が特徴。横浜の会場ではグルメや雑貨、音楽なども展開され、都市にいながらハワイ気分を味わえる大型イベントとなる。