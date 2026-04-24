熊田曜子「久しぶりのおうちごはん」4品公開に反響「こんがりした焼色が美味しそう」「バランスばっちり」
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの熊田曜子が4月22日、自身のオフィシャルブログを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】43歳美人タレント、肉じゃが・こんがり焼けた鮭・ほうれん草の味噌汁・炊き込みご飯の4品
熊田は「おうちごはん」と題した記事で、豚肉の肉じゃが、こんがり焼けた鮭、ほうれん草の味噌汁、炊きたての炊き込みご飯の計4品を披露。「昨日まで外食続きだったから久しぶりのおうちごはん美味しい」とつづり、家での食事を堪能したことを報告した。
この投稿に、ファンからは「こんがりした焼色が美味しそう」「バランスばっちり」「おうちごはんって安心するよね」「いつもお疲れ様です」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント、肉じゃが・こんがり焼けた鮭・ほうれん草の味噌汁・炊き込みご飯の4品
◆熊田曜子、肉じゃがなど手料理披露
熊田は「おうちごはん」と題した記事で、豚肉の肉じゃが、こんがり焼けた鮭、ほうれん草の味噌汁、炊きたての炊き込みご飯の計4品を披露。「昨日まで外食続きだったから久しぶりのおうちごはん美味しい」とつづり、家での食事を堪能したことを報告した。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こんがりした焼色が美味しそう」「バランスばっちり」「おうちごはんって安心するよね」「いつもお疲れ様です」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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