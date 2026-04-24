【POP UP PARADE 錦木千束 アフターパーリィ！Ver. L size】 【POP UP PARADE 井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size】 受注期間：4月24日～5月27日 9月 発売予定 価格：各8,800円 【POP UP PARADE 錦木千束＆井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size】 受注期間：4月24日～5月27日 9月 発売予定 価格：17,600円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 錦木千束/井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size」をそれぞれ9月に発売する。受注期間は5月27日まで。価格は各8,800円。

本製品は、アニメ「リコリス・リコイル」より、「錦木千束」と「井ノ上たきな」のパーティドレス姿を、同社のフィギュアブランド「POP UP PARADE」のLサイズで商品化したもの。

錦木千束は白色のドレス、井ノ上たきなは赤色のドレスを纏った姿を立体化しており、衣装のしわ表現や、財布やハイヒールなどの小物類も細やかに表現している。

また本2製品をセットにした「POP UP PARADE 錦木千束＆井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size」の予約も受け付けており、セット商品には2体を並べて展示できる「特製台座」が付属している。

「POP UP PARADE 錦木千束 アフターパーリィ！Ver. L size」

「POP UP PARADE 井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size」

「POP UP PARADE 錦木千束＆井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約225mm仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約220mm

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。