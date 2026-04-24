「MEST Fortune」Red

ミックスウェーブは、Unique MelodyのユニバーサルIEM「MEST Fortune」を5月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は458,100円前後。「Red」と「Purple」の2色を用意し、各色100台のみの限定生産。

「MEST Fortune」Purple

10ドライバー構成のクアッドハイブリッド構成を採用。低域を担うダイナミックドライバー、明瞭度と解像度に優れるバランスド・アーマチュア、高域を伸びやかに再現する静電型ドライバー、Unique Melody独自の骨伝導ドライバーを組み合わせることで、広帯域かつ立体的なサウンドを実現した。

精密に設計された6ウェイクロスオーバーにより各ドライバーを最適に制御し、滑らかで一体感のある音のつながりを実現している。

チューニングは、「低域は量感とスピードを両立し、中域は厚みと分離感を兼備、高域は滑らかで繊細な伸びを持たせることで、自然で広がりのある音場表現を実現した。マルチドライバー構成ならではの広帯域再生と高い解像度を活かし、音楽の細部まで豊かに描き出す、完成度の高いサウンドに仕上げた」という。

ドライバー開発から製品設計に至るまで、すべての工程を自社で完結。長年蓄積してきたマルチドライバー統合技術と音響チューニングの知見を凝縮した、「技術的到達点といえるモデル」だという。

付属のJoyFort Lineプレミアムケーブルは、MEST Fortuneのために専用チューニングを施した特別仕様。RedとPurple、それぞれのフレームデザインに調和するカラーリングを採用し、外観の一体感と音響性能の両立を実現している。

付属のレザーケースは、Unique Melodyのブルーを基調にしたブランドカラーを採用。本体には厚さ1.3～1.5mmの上質なレザーを採用し、優れた耐久性と気品ある光沢を備えている。