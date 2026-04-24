元「KAT―TUN」の上田竜也（42）が24日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。韓国旅行について明かした。

番組では、ゲスト・上田の好きな食材が詰まった冷蔵庫の中にある鶏肉と今週のテーマ食材「ブロッコリー」を使って料理研究家でタレントの和田明日香と自由に料理。今回は韓国料理風の「ブロッコリーチーズタッカルビ」を作った。

俳優の前田公輝と韓国を訪れたという上田は「釜山かな？あんまり名称分かってないんだけど。本当弾丸で、ちょっとスポッチャ行こうぜみたいな話から気付いたら韓国行きましょうよって」とした上で、「俺あんま行ったことないんだよね。1泊もしてない13時間くらいかな、(現地に)いたの。お酒飲んでマッサージして、公輝が次の日仕事だったから朝5時くらいに空港に向かってそのまま帰るっていう」と話した。

さらに、海外旅行については「仕事でしか行ったことなくて今まで、初めて友達と行ったというか。仕事ではもう行き尽くした、アメリカも行ったしラスベガスとかニューヨークも行って。フランス、イタリア、スイス、ドイツか」「(海外での仕事では)自由時間ない、こんな感じなんだって、人生で(プライベートでの旅行は)初めてだったからめちゃくちゃ面白かった」と振り返り、「ラスベガス行きたいんですよね、ラスベガスに行ったの結構前で、今どれだけエンターテイメントが進化しているのかっていうのを(見たい)」と次に行きたい場所も明かした。