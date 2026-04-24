3桁の数字が混ざる掛け算は、筆算を書き始めると意外と時間がかかるものです。しかし「125」という数字には、特定の数字と組み合わせることで劇的に計算が楽になる魔法のような性質があります。脳をすっきりさせて、1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見すると計算が大変そうに思えますが、数字の相性に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内に暗算で正解できるか挑戦してみましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

24 × 125 = □

ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」になります。その相棒となる数字が、24の中に隠れていませんか？

答えを見る






正解：3,000

正解は「3,000」でした。

▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」になるという特別な性質を利用するのがスマートな解き方です。

24 × 125 の計算方法：
1. 24を（3 × 8）に分解して考える
2. 式を 3 × (8 × 125) に組み替える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、3 × 1,000 を計算する
4. 答えは 3,000 となる

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。特別な数字の組み合わせを覚えておくと、日常の計算がもっと楽に、すっきり楽しくなりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)