【脳トレ】解けると快感！ 「24×125」に1分以内で挑戦！ ヒントは「125」に注目
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見すると計算が大変そうに思えますが、数字の相性に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内に暗算で正解できるか挑戦してみましょう！
24 × 125 = □
ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」になります。その相棒となる数字が、24の中に隠れていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」になるという特別な性質を利用するのがスマートな解き方です。
24 × 125 の計算方法：
1. 24を（3 × 8）に分解して考える
2. 式を 3 × (8 × 125) に組み替える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、3 × 1,000 を計算する
4. 答えは 3,000 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。特別な数字の組み合わせを覚えておくと、日常の計算がもっと楽に、すっきり楽しくなりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると計算が大変そうに思えますが、数字の相性に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内に暗算で正解できるか挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
24 × 125 = □
ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」になります。その相棒となる数字が、24の中に隠れていませんか？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：3,000正解は「3,000」でした。
▼解説
この問題は「125 × 8 = 1,000」になるという特別な性質を利用するのがスマートな解き方です。
24 × 125 の計算方法：
1. 24を（3 × 8）に分解して考える
2. 式を 3 × (8 × 125) に組み替える
3. 8 × 125 が 1,000 なので、3 × 1,000 を計算する
4. 答えは 3,000 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。特別な数字の組み合わせを覚えておくと、日常の計算がもっと楽に、すっきり楽しくなりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)