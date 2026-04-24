ジョヤ・モーイが、ニューEP『All The Things』を本日4月24日にリリースした。

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本作は、個人的な変化に満ちた一年を背景に、嫉妬や喪失、母性といった複雑な感情を多面的に描き出す作品。他者の語られにくい物語に焦点を当てた前作EP『Open Hearts』に対して、本作ではより内面的でパーソナルな視点へと踏み込んでいる。

タイトルトラック「All The Things」は、友情の終わりの静かな余韻を捉えた楽曲で、対立そのものではなく、手放す過程とその先にある心の整理を描く。Easy Freakによる抑制の効いたプロダクションと、ジョヤ・モーイの内省的なソングライティングが重なり、本作全体のトーンを象徴する仕上がりとなっている。サウンド面では、ソウルやオルタナティブR&Bを軸にしながら、オランダと南アフリカ双方のルーツに由来するニュアンスを織り交ぜた音像が広がる。

「Technicolour」では嫉妬や他者との比較がもたらす感情の複雑さを掘り下げ、「Pay Day」では母になることを前にした心境の変化と、経済的な安定を超えた拠り所を模索する姿を描く。「Only Water」はオリンピック飛込選手 グレッグ・ローガニスの人生に着想を得て、逃避と再生をメタファーとして表現し、「Lookalike」は記憶がふと重なる瞬間を通して、喪失と向き合う楽曲に。これらの楽曲が有機的に結びつくことで、矛盾や脆さを抱えたまま前に進む姿が、一つの物語として浮かび上がるアルバムとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）