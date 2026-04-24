弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。日常生活で気になる法律クイズを解説した。

同番組では、こたけが挙げた事例に、レギュラー陣が合法か違法かを予想する「クイズ！これって合法？違法？」を実施。その中でこたけは「美容室で施術をしてもらう時に、名前や年齢、職業をすべてウソで答える」を出題した。

すると「ハライチ」岩井勇気以外は「合法」と回答。フリーアナウンサーの神田愛花は「美容師さんも本当のことを話しているとは限らない」といい、「ぱーてぃーちゃん」信子は「別に自由じゃない？」と推測。唯一「違法」の札を上げた岩井は、職業によっては通常以上のサービスを受けられる可能性を指摘し、「“政治家です”って言ったら、丁寧に接客しなきゃっていう気持ちが働くかも」と話した。

結果、正解は「合法」。こたけは「人に対してウソをつくことが違法になるわけじゃなくて、ウソをついたことでお金をもらうとか、サービスを受けるためにそういうことをしちゃうと詐欺になる」と解説した。

これを受けて「アンジャッシュ」児嶋一哉が、芸能人の年齢詐称に触れると、こたけは「例えば芸歴をごまかしてR―1に挑戦して、優勝して賞金を得たりしたら…」と話したところで、ともにゲスト出演していたお見送り芸人しんいちが、思わず「俺やないかい！」と声を上げた。

しかしノリでツッコんでしまったことを認め、即座に「違う違う、違います、僕じゃないです」と訂正。「危ない危ない」と焦っていた。