タレント出川哲朗（62）が24日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。欠かさず見るテレビ番組を語った。

出川は好きなテレビ番組について聞かれると「もちろん『アメトーーク！』や『水曜日のダウンタウン』は間違いなく面白いんだけど」とした上で、「最近必ず見るのは、伊集院君と佐久間さんの『テレ東批評』。あれは面白い」と、テレ東系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」を挙げた。

その理由について「2人が結構本音で話すし、あんまり面白くない番組のことも言ったりするし」。また「あとあれも好きなの。井口と久保田の『耳の穴』も結構面白くて」と、とろサーモン久保田かずのぶとウエストランド井口浩之が出演するテレ朝系「耳の穴かっぽじって聞け！」についても語った。

出川は「久保田が『免許持ってないけどチャリンコで出させてくださいよ』とか言うから」と久保田から自身の冠番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」への出演希望があったと明かし、「全然いいよ。じゃあその代わりに『耳の穴』に出してくれって自分で言ったぐらいで」と語った。

アシスタントの若林有子アナが「結構トーク系というか、ガッツリ深い話をしている感じの番組がお好きなんですね」と意外そうにすると、出川は「そうそうそう」とうなずいていた。