ソフトバンク・前田悠伍投手が２４日、今季初先発を予定する２６日のロッテ戦（鹿児島）に向けて泰然自若を強調した。この日は福岡・筑後のファーム施設でダッシュや、ブルペン投球で状態を整えた。

９日のファーム・リーグの巨人戦（Ｇタウン）では６回１失点、１７日の同・オリックス戦（タマスタ筑後）も５回１／３を１失点と直近２試合で安定した投球を繰り広げた。２軍４試合で１勝１敗１セーブ、防御率１・５６。「試合で投げている時もいい感覚。変わらず出していければいいかなと思う。１軍やから、っていう気持ちではないですし。２軍で毎回投げてる時と同じように、ただ日曜日に先発っていうだけですね」と落ち着いた口調で話した。

今春の宮崎キャンプではＡ組（１軍）スタートだったが、開幕直前の体調不良もあって開幕ローテ入りを逃した。「切り替えはしました、もう終わったことを思っても仕方ないなと思ったんで。それだったら、最短で（１軍に）いけるように準備はやっていました」。スチュワートと徐若熙（シュー・ルオシー）が再調整のため登録を抹消され、チャンスが巡ってきた。

あとは腕を振るのみ。「（人生で）初めて行く」という鹿児島のマウンドで快投を見せる。