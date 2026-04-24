全選手のプレーヤーズグッズ（球団提供）

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　巨人は２４日、阿部慎之助監督、コーチを含めた２０２６年全選手のプレーヤーズグッズを発売すると発表した。２４日から巨人公式オンラインストアで受注販売する。

　商品は、ベアキーチェーンやユニホーム型キーホルダーなどの定番商品をはじめ、バスタオルやユニホーム型クッションなど、自宅でも楽しめるアイテムもそろっている。

　「サインボール」は阿部監督と全選手の計１０５人分を、「ユニホーム型巾着」は阿部監督と支配下登録選手の計６６人分が用意されている。

【商品一覧】

◆監督・コーチ・全選手（１３２人）

・プレーヤーズフェイスタオルデザイン　バスタオル　６，８００円

・ユニホーム型クッション［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］　３，５００円

・ベアキーチェーン［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］　２，２００円

・ネーム＆ナンバー　刺繍フェイスタオル　２，０００円

・ＢＩＧユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］　１，３００円

・ユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］　８００円

◆阿部監督・全選手（１０５人）

・ネーム＆ナンバー　サインボール　１，３００円

◆阿部監督・支配下登録選手（６６人）

・ユニホーム型巾着［ホーム、ビジター］　１，４００円

　詳細は球団公式ホームページまで。