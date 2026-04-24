巨人は２４日、阿部慎之助監督、コーチを含めた２０２６年全選手のプレーヤーズグッズを発売すると発表した。２４日から巨人公式オンラインストアで受注販売する。

商品は、ベアキーチェーンやユニホーム型キーホルダーなどの定番商品をはじめ、バスタオルやユニホーム型クッションなど、自宅でも楽しめるアイテムもそろっている。

「サインボール」は阿部監督と全選手の計１０５人分を、「ユニホーム型巾着」は阿部監督と支配下登録選手の計６６人分が用意されている。

【商品一覧】

◆監督・コーチ・全選手（１３２人）

・プレーヤーズフェイスタオルデザイン バスタオル ６，８００円

・ユニホーム型クッション［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ３，５００円

・ベアキーチェーン［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ２，２００円

・ネーム＆ナンバー 刺繍フェイスタオル ２，０００円

・ＢＩＧユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ １，３００円

・ユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ８００円

◆阿部監督・全選手（１０５人）

・ネーム＆ナンバー サインボール １，３００円

◆阿部監督・支配下登録選手（６６人）

・ユニホーム型巾着［ホーム、ビジター］ １，４００円

詳細は球団公式ホームページまで。