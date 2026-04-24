【巨人】全選手のプレーヤーズグッズを発売 バスタオル、クッションなど
巨人は２４日、阿部慎之助監督、コーチを含めた２０２６年全選手のプレーヤーズグッズを発売すると発表した。２４日から巨人公式オンラインストアで受注販売する。
商品は、ベアキーチェーンやユニホーム型キーホルダーなどの定番商品をはじめ、バスタオルやユニホーム型クッションなど、自宅でも楽しめるアイテムもそろっている。
「サインボール」は阿部監督と全選手の計１０５人分を、「ユニホーム型巾着」は阿部監督と支配下登録選手の計６６人分が用意されている。
【商品一覧】
◆監督・コーチ・全選手（１３２人）
・プレーヤーズフェイスタオルデザイン バスタオル ６，８００円
・ユニホーム型クッション［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ３，５００円
・ベアキーチェーン［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ２，２００円
・ネーム＆ナンバー 刺繍フェイスタオル ２，０００円
・ＢＩＧユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ １，３００円
・ユニホーム型キーホルダー［ホーム、ビジター、３ｒｄ、橙魂］ ８００円
◆阿部監督・全選手（１０５人）
・ネーム＆ナンバー サインボール １，３００円
◆阿部監督・支配下登録選手（６６人）
・ユニホーム型巾着［ホーム、ビジター］ １，４００円
詳細は球団公式ホームページまで。