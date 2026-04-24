元モー娘。飯田圭織、ボリュームたっぷり照り焼きチキン弁当2個公開「照りの色に食欲そそられる」「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームたっぷりな照り焼きチキン弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。2児の母「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」手作り照り焼きチキン弁当2個
飯田は、照り焼きチキン、ゆで卵、ブロッコリーのおかずの弁当を2つ並べて公開。1つはごまがかかったご飯、もう1つはラップに包まれたおにぎりとご飯の種類が変えてあり、チーズやマスカットのデザートが添えられている。
この投稿に、ファンからは「照りの色に食欲そそられる」「お肉たっぷりでボリューム満点」「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」「詰め方が綺麗」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。2児の母「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」手作り照り焼きチキン弁当2個
◆飯田圭織、照り焼きチキン弁当公開
飯田は、照り焼きチキン、ゆで卵、ブロッコリーのおかずの弁当を2つ並べて公開。1つはごまがかかったご飯、もう1つはラップに包まれたおにぎりとご飯の種類が変えてあり、チーズやマスカットのデザートが添えられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「照りの色に食欲そそられる」「お肉たっぷりでボリューム満点」「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」「詰め方が綺麗」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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